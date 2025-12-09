Gesundheitskosten und Altersvorsorge beschäftigen Schweizer

Gesundheitskosten sind die grösste Sorge der Schweizer Bevölkerung. Auch der Klimawandel und die Altersvorsorge beschäftigen die Gesellschaft. Neu in der Top-Ten der Sorgen erscheint die US-Präsidentschaft von Donald Trump. Das zeigt das aktuelle UBS Sorgenbarometer.

(Keystone-SDA) Mit 45 Prozent bleibe das Gesundheitswesen, insbesondere die Krankenkassenprämien, auch 2025 mit Abstand die grösste Sorge der Bevölkerung, hiess es im UBS-Sorgenbarometer. Der Umweltschutz/Klimawandel und die Altersvorsorge beschäftigen je rund ein Drittel der Befragten. Trotz jüngster Reformen, etwa der Einführung der 13. AHV-Rente, bleibe die finanzielle Absicherung im Alter ein Dauerbrenner.

Besonders markant ist laut der repräsentativen Umfrage der Sprung der Sorge um die Präsidentschaft von Donald Trump: Wenige Monate nach Amtsantritt kletterte dieses Thema von Rang 41 (2024) auf Rang 8. Das sei die stärkste Veränderung im diesjährigen Barometer. Auch die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten beschäftigten die Bevölkerung deutlich stärker als noch im Vorjahr.

Die Zuwanderung und Personenfreizügigkeit (30 Prozent) sowie die Asylfrage (27 Prozent) zählen ebenfalls erneut zu den drängendsten Problemen, wie es weiter hiess. Auch die Beziehungen der Schweiz zur EU beschäftigen rund ein Viertel der Bevölkerung und «gewinnen klar an Bedeutung».

Das UBS-Sorgenbarometer wird vom Forschungsinstitut gfs.bern erhoben. 2025 wurden zwischen Juli und August 2190 Stimmberechtigte aus der ganzen Schweiz befragt. Der statistische Stichprobenfehler beträgt ±2,1 Prozentpunkte.