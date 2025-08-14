The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Gewinn der Reederei Hapag-Lloyd bricht ein

Keystone-SDA

Deutschlands grösste Containerreederei Hapag-Lloyd hat im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel im Vorjahresvergleich von 450 Millionen auf 156 Millionen Euro, was auch auf gestiegene Kosten zurückzuführen war. Diese entstanden wegen Störungen in Häfen, Umleitungen und Anlaufkosten der Reederei-Allianz «Gemini», wie aus dem Halbjahresfinanzbericht hervorgeht.

Der Konzernumsatz legte trotz merklich gestiegener Transportmengen nur leicht um zwei Prozent auf 4,6 Milliarden Euro zu, was auch mit rückläufigen Preisen (Frachtraten) zusammenhing. Unterm Strich lag der Gewinn bei 263 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte er bei 434 Millionen Euro gelegen.

Hapag-Lloyd passt Prognose an

Von April bis Juni transportierte das Hamburger Unternehmen rechnerisch rund 3,4 Millionen Standardcontainer, was einem Plus von 12,4 Prozent entsprach. Die Reederei verzeichnete in allen Fahrtgebieten, beispielsweise Asien-Europa, mehr Transporte. Die Entwicklung erklärte die Reederei mit guter Nachfrage und gesteigerter Kapazität.

Die Prognose für das Geschäftsjahr engte Hapag-Lloyd leicht ein: Die Reederei rechnet nun mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 0,2 Milliarden und 1,1 Milliarden Euro. Zuvor hatte das Unternehmen damit gerechnet, dass Ende 2025 auch nur eine «schwarze Null» stehen könnte, sich mit 1,5 Milliarden Euro am oberen Ende aber auch etwas mehr zugetraut.

Eine der weltweit grössten Containerreedereien

Hapag-Lloyd ist eine der weltweit grössten Containerreedereien und betreibt Terminals, an denen Container umgeschlagen werden. Im Schifffahrtssegment beschäftigt das Unternehmen den Angaben nach 14.000 Mitarbeiter an Standorten in 140 Ländern. Im Segment Terminal und Infrastruktur sind es rund 3.000 Beschäftigte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
7 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft