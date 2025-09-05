The Swiss voice in the world since 1935
Glückspilz knackt bei Euro Millions Jackpot

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler in Spanien hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag den Jackpot geknackt und insgesamt 61,23 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 27, 30, 31, 41 und 43 sowie die Sterne 5 und 8.

(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

