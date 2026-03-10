Glarner Regierungsräte behalten ihre Departemente

Keystone-SDA

Nach den Erneuerungswahlen gibt es keine Veränderung bei der Departementsverteilung der Glarner Regierung. Dies beschloss der Regierungsrat an seiner ersten Sitzung nach den Wahlen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am 8. März waren alle Glarner Regierungsmitglieder wiedergewählt worden. Damit verlängert sich ihre Amtszeit ab der nächsten Landsgemeinde vom 3. Mai um weitere vier Jahre.

Keine Änderungen gibt es auch bei der Departementsverteilung. Landesstatthalter Markus Heer (SP) führt weiterhin das Departement Finanzen und Gesundheit. Landammann Kaspar Becker (Mitte) bleibt Vorsteher des Departements Bildung und Kultur.

Das Departement Bau und Umwelt wird weiterhin von Thomas Tschudi (SVP) geleitet. Marianne Lienhard (SVP) behält das Departement Volkswirtschaft und Inneres und Christian Marti (FDP) das Departement Sicherheit und Justiz.