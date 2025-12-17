Glaskugeln, Lametta und Süssigkeiten sind eine Gefahr für Tiere

Keystone-SDA

In Reichweite von Haustieren sind Glaskugeln, Lametta und Süssigkeiten eine erhebliche Gefahr. Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten"gibt Tipps für tierfreundliche Festtage.

1 Minute

(Keystone-SDA) Plötzlich stehe da ein Tannenbaum im Wohnzimmer und insbesondere junge Hunde und Katzen sähen darin ein spannendes neues Spielobjekt, heisst es in einer Mitteilung von «Vier Pfoten» vom Mittwoch. Tierhalterinnen und Tierhalter sollten aber versuchen, die Festtage möglichst tierfreundlich zu gestalten.

Bereits bei der Dekoration sollten sie vorsichtig sein. Um ein Brechen der Kugeln beim Herunterfallen zu vermeiden, könnte beispielsweise das untere Drittel des Baums mit Kunststoffkugeln geschmückt werden. Glassplitter könnten zu schmerzhaften Pfotenverletzungen führen.

Auch Lametta ist für Haustiere nicht ungefährlich: Werden die dünnen Fäden verschluckt, können sie einen Darmverschluss verursachen, stellt «Vier Pfoten» fest. Ebenfalls giftig ist Schokolade. Sie kann bei Hunden und Katzen zu Krämpfen und Durchfall, bei grösseren Mengen sogar zu Herzrhythmusstörungen oder Atemstillstand führen.

Wer sein Haustier an Weihnachten verwöhnen will, sollte zu Naturprodukten aus dem Tierfutterhandel greifen. Hunde freuen sich auch über lange und abwechslungsreiche Gassi-Runden und das ist gesund auch für Herrchen und Frauchen.