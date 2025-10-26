GLP-Kandidatin liegt bei Baselbieter Regierungsersatzwahlen vorne

Keystone-SDA

Sabine Bucher (GLP) liegt nach der Auszählung von 75 von 86 Gemeinden bei den Regierungsratsersatzwahlen im Kanton Basel-Landschaft vorne. Sie liegt mit 15'211 Stimmen an erster Stelle, wie die Landeskanzlei am Sonntag bekanntgab.

1 Minute

(Keystone-SDA) Es folgen Markus Eigenmann (FDP) mit 13’773 Stimmen und Caroline 10’286 (SVP) Stimmen. Bei dieser Ersatzwahl wird bekannt, wer die Nachfolge von Monica Gschwind (FDP) antritt. Die Bildungsdirektorin wird per Ende Jahr zurücktreten.

Die Freisinnigen wollen mit Eigenmann den Sitz in der Regierung verteidigen. Sie erhalten Unterstützung von der Mitte. Die SVP, die seit 2023 nicht mehr in der Kantonsregierung vertreten ist, hat mit Mall eine eigene Kandidatin nominiert. Bucher erhielt Unterstützung von der SP und den Grünen.

Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 30. November statt.