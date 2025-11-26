Golden Globes von Gene Hackman bei Auktion versteigert

Keystone-SDA

Bei einer Auktion in den USA sind einem Bericht zufolge drei Golden Globes des verstorbenen Hollywood-Stars Gene Hackman versteigert worden.

(Keystone-SDA) Der Golden Globe, den Hackman für seine Rolle in dem Wes-Anderson-Streifen «Die Royal Tenenbaums» (2001) erhalten hatte, brachte demnach mehr als 50.000 Dollar ein. Das berichtet das Promiblatt «People».

Dem Magazin zufolge kamen bei der Auktion von Objekten aus seinem Nachlass im Auktionshaus Bonhams bislang mehr als zwei Millionen Dollar zusammen. Fans können bis kommende Woche noch eine Uhr und ein Kunstwerk aus dem Nachlass des Schauspielers ersteigern.

Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa waren am 26. Februar in ihrem Zuhause in Santa Fe tot aufgefunden worden. Ein Autopsie-Bericht verwies darauf, dass die Hollywood-Legende an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung starb. Zudem wurden auch Anzeichen für eine fortgeschrittene Alzheimer-Erkrankung festgestellt. Ein Test auf das Hantavirus, an dem seine Frau gestorben war, fiel bei Hackman demnach negativ aus. Die Mediziner gingen anhand der toxikologischen Untersuchungen davon aus, dass der zweifache Oscar-Preisträger vor seinem Tod länger nichts gegessen hatte.

Hackman galt als einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation. Er wurde unter anderem durch Filme wie «French Connection» (1971), «The Conversation» (1974) und «Erbarmungslos» (1992) berühmt. In den frühen 2000er Jahren zog er sich aus Hollywood zurück und lebte fortan mit Arakawa in Santa Fe. Sie waren seit 1991 miteinander verheiratet.