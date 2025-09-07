Gotthard-Strassentunnel nach Unfall in beide Richtungen gesperrt

Keystone-SDA

Der Gotthard-Strassentunnel war am Sonntagabend infolge eines Unfalls in beide Richtungen gesperrt. Bei einem Selbstunfall ist eine Person leicht verletzt worden.

(Keystone-SDA) Das teilte die Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit und bestätigte damit einen Bericht des «Blick». Ein Auto sei von Süden herkommend nach einer Schwenkerbewegung in die Tunnelwand gefahren, sagte ein Mediensprecher.

Der Touring Club Schweiz (TCS) verwies auf seiner Webseite kurz nach 21 Uhr auf die Sperrung. Empfohlen wurde die Umleitung via A13 durch den San-Bernardino-Tunnel oder über Gotthardpass. Die Kantonspolizei ging davon aus, dass der Gotthard ab zirka 22.30 Uhr wieder befahren werden kann.