Gregor Kaufmann wird in Wolhusen Bruno Duss als Präsident ablösen

Keystone-SDA

Der neue Gemeindepräsident von Wolhusen heisst Gregor Kaufmann. Der bisherige Finanzvorsteher und Gemeinde-Vizepräsident ist als Nachfolger von Bruno Duss in stiller Wahl gewählt worden. Er tritt das Amt am 1. September 2026 an.

(Keystone-SDA) Die Anmeldefrist für die Ersatzwahl vom 30. November ist am Montagmittag abgelaufen, wie die Gemeinde mitteilte. Einziger Kandidat war Gregor Kaufmann. Vorbehältlich einer Stimmrechtsbeschwerde, ist der 57-jährige Mitte-Politiker damit in stiller Wahl gewählt worden.

Kaufmann gehört dem Gemeinderat seit 2018 an. Er ist Co-Geschäftsführer und -Inhaber eines Elektrounternehmens. Das Gemeindepräsidium von Wolhusen besteht aus einem 40-Prozent-Pensum.

Der parteilose Gemeindepräsident Bruno Duss hat seinen Rücktritt auf den 31. August 2026 erklärt. Wann die Ersatzwahl für den frei werdenden Sitz im Gemeinderat durchgeführt wird, stand am Montag noch nicht fest.