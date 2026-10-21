Grossaufgebot der Polizei bei Streiks und Demos in Athen

Keystone-SDA

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In Griechenland haben Gewerkschaften und Schüler- und Studentenvertretungen für heute zu landesweiten Demonstrationen und Streiks aufgerufen.

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(Keystone-SDA) Allein in Athen sollen Medienberichten zufolge 3.000 Polizisten eingesetzt werden, um Ausschreitungen wie derzeit in vielen anderen europäischen Städten zu verhindern.

Auf dem Athener Syntagma-Platz vor dem griechischen Parlament bauten Schüler und Studenten bereits am Dienstag symbolisch Zelte auf – ihr Protest richtet sich gegen die hohen Lebenshaltungs- und Bildungskosten.

Sie fordern unter anderem niedrigere Mieten, höhere Wohnbeihilfen, mehr Studentenwohnheime sowie zusätzliche Stellen für Lehrende. Im öffentlichen Dienst gibt es Arbeitsniederlegungen – dazu hat der Gewerkschaftsdachverband Adedy aufgerufen.

Die Gewerkschafter wollen sich damit solidarisch mit den Bildungsprotesten zeigen und Beschäftigten, darunter den Eltern, die Teilnahme an den Demonstrationen und Kundgebungen ermöglichen.