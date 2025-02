Grosse US-Waffenlieferung in Israel eingetroffen

Keystone-SDA

Eine von der neuen US-Regierung freigegebene Lieferung schwerer Bomben ist in Israel eingetroffen. Die Bomben des Typs MK-84 seien in der Nacht im Hafen von Aschdod angekommen und auf Dutzende von Lastwagen umgeladen worden, teilte das israelische Verteidigungsministerium mit. Sie seien dann in Militärbasen der israelischen Luftwaffe transportiert worden. Israelischen Medienberichten zufolge kamen insgesamt 1.600 bis 1.800 solcher Bomben an.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 seien mehr als 76.000 Tonnen Militärausrüstung in 678 Flugzeugtransporten und 129 Seetransporten aus den USA nach Israel gebracht worden. Dies sei die «grösste Luft- und Seebrücke in Israels Geschichte» gewesen.

Verteidigungsminister Israel Katz sagte, die von US-Präsident Donald Trump freigegebene Lieferung beweise «das starke Bündnis zwischen Israel und den Vereinigten Staaten». US-Verteidigungsminister Pete Hegseth habe ihm versichert, dass die USA Israel weiterhin «mit allen zur Gewährleistung seiner Sicherheit notwendigen Mitteln versorgen werden».

Trump hatte die von seinem Vorgänger Joe Biden zurückgehaltene Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben an Israel freigegeben. Im vergangenen Jahr hatte die US-Regierung von Biden eine Lieferung der schweren Bomben aus Sorge gestoppt, sie könnten in bewohnten Gebieten in dem abgeriegelten Gazastreifen eingesetzt werden. Massive Luftangriffe haben in fast allen Teilen des Küstengebiets schwere Zerstörungen hinterlassen.