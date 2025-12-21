The Swiss voice in the world since 1935
Grosser Stromausfall trifft San Francisco

Keystone-SDA

etwa zehn Stunden nach Beginn des Problems - waren demnach noch rund 35.000 Anschlüsse ohne Strom. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der öffentliche Nahverkehr wurde erheblich gestört, wie der Katastrophenschutz von San Francisco auf der Plattform X mitteilte – demnach konnten mehrere Bahnlinien nicht fahren. Die Google-Schwesterfirma Waymo stellte den Dienst ihrer Robotaxis vorerst ein, wie Bürgermeister Daniel Lurie auf X bestätigte. Das San Francisco Ballet sagte eine für Samstagabend geplante Vorstellung des «Nussknackers» wegen des Stromausfalls ab.

«Wenn Sie zu Hause bleiben können, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie sicher, achten Sie auf Ihre Nachbarn und kümmern Sie sich umeinander», sagte Lurie. Der Demokrat riet den Bewohnern der Tech-Metropole ausserdem, aus Sicherheitsgründen Taschenlampen statt Kerzen zu benutzen.

