Guetzlihersteller Hug verzeichnet neuen Umsatzrekord

Keystone-SDA

Dem Guetzlihersteller Hug hat 2025 mit 136 Millionen Franken einen neuen Umsatzrekord beschert. Treiber des Höchststands sind unter anderem das Wachstum der Marke Darvida und ein starker Export im Gastronomiegeschäft.

(Keystone-SDA) Der Umsatz von 136 Millionen Franken fiel damit im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent höher aus, wie der Guetzlibäcker aus Malters am Mittwoch bekanntgab. Im Detailhandel habe Darvida ein zweistelliges Wachstum verzeichnet, schrieb das Unternehmen im Communiqué.

Im Biscuitssegment bündelte Hug 2025 alle Produkte unter der Marke Wernli. Das habe Wirkung gezeigt, hiess es. Wernli gewinne Marktanteile und positioniere sich als führende Biscuitsmarke in der Schweiz, wird Co-Geschäftsleiterin Anna Hug in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig bleibe der Markt anspruchsvoll, unter anderem wegen zunehmender Eigenmarken, Importprodukten und «stark erhöhten Rohstoffpreisen».

Auch das Gastronomiegeschäft wächst weiter. Der Umsatz stieg auf 53 Millionen Franken und übertraf damit den Vorjahresrekord. Besonders das Exportgeschäft trage zu dieser Entwicklung bei, trotz Herausforderungen wie den «Handelszöllen, geopolitischen Spannungen und einem starken Schweizer Franken», hiess es.

Im Bereich Nachhaltigkeit kündigte der Guetzlihersteller an, ab diesem Jahr alle eigenen Backwaren mit IP-Suisse-Zucker herzustellen. Das Unternehmen will damit den Anteil Schweizer Rohstoffe erhöhen und die Biodiversität fördern.

Für 2026 rechnet Hug mit einem «moderaten Umsatzwachstum» und plant Investitionen in der Höhe von 6,5 Millionen Franken.