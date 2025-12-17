Gwyneth Paltrow: Habe meinen Sohn vor Sexszenen gewarnt

Keystone-SDA

Das könnte unangenehm werden: Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow hat ihren Sohn bei der Premiere ihres neuen Films "Marty Supreme" vor intimen Szenen mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet gewarnt.

(Keystone-SDA) Auf die Frage, wie die Situation ausging, sagte Paltrow in der US-Late-Night-Show von Seth Meyers über ihren 19 Jahre alten Sprössling: «Nicht so toll.» Er habe sich die ganze Zeit die Augen zugehalten, führte sie aus.

Es sei nicht die erste solche Warnung gewesen, die die heute 53-Jährige in ihrer Schauspielkarriere ausgesprochen habe. Ende der 90er hatte sie nach eigenen Worten ihren Grossvater vor einer Oben-ohne-Szene in «Shakespeare in Love» gewarnt. Er habe das schonmal gesehen, soll er ihr daraufhin versichert haben. «Two eggs, sunny side up.» Übersetzt also: zwei Spiegeleier.

In dem Film «Marty Supreme» spielt Chalamet (29) einen grössenwahnsinnigen Tischtennisspieler. Die Abenteuerkomödie von Regisseur Josh Safdie kommt am 26. Februar 2026 in deutsche Kinos. Paltrow verkörpert eine früher gefeierte Filmdiva, die ihr schauspielerisches Comeback am Theater versucht und sich auf eine heimliche Affäre mit Chalamets Figur einlässt.

Paltrow hat mit ihrem Ex-Mann, Coldplay-Sänger Chris Martin, zwei erwachsene Kinder, Apple und Moses Martin.