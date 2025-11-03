Handy alarmiert Polizei nach Unfall im Kanton Freiburg

Keystone-SDA

Im Kanton Freiburg hat ein Smartphone die Polizei alarmiert, nachdem sein mutmasslich alkoholisierter Besitzer verunfallt war. Das Handy setzte einen automatischen Notruf ab, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte entdeckten das Unfallauto auf der Route de la Fenetta in Montagny-les-Monts. Das Fahrzeug lag auf dem Dach, der 36-jährige Fahrer hatte sich selbst befreit. Er wurde ins Spital gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, worauf dieses mit einem Pfosten kollidierte und sich überschlug. Die Feuerwehren aus Broye und Payerne sicherten die Unfallstelle.