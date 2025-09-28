Hanspeter Hilfiker bleibt Stadtpräsident von Aarau

Keystone-SDA

Das Aarauer Stadtpräsidium bleibt in den Händen der FDP: Die Wahlberechtigten haben Hanspeter Hilfiker am Sonntag im Amt bestätigt. Herausforderer Stephan Müller von "Jetzt - eine Wahl für Mitte-Links" blieb chancenlos. Zwei Sitze im Stadtrat sind noch frei.

(Keystone-SDA) Hilfiker erhielt im Präsidiumsrennen 4069 Stimmen und übertraf damit das im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehr von 2892 Stimmen klar. Auf Müller, der schon 2021 für «Eine Wahl für Aarau» angetreten war, entfielen 1132 Stimmen.

Weiterhin in der Exekutive vertreten sind neben Hilfiker, der im im Stadtratsrennen 4474 Stimmen erhielt, zudem die einzigen beiden weiteren bisherigen Mitglieder, die erneut kandidiert hatten: Kultur- und Sportvorsteherin Suzanne Marclay-Merz (FDP) und Sicherheitsvorsteherin Silvia Dell’Aquila (SP) erreichten 3963 und 3669 Stimmen.

Zwei der vier durch Rücktritte freiwerdenden Sitze übernehmen neu Petra Ohnsorg Matter (Grüne) und Gabriela Suter (SP), die 3530 und 3329 Stimmen erzielten. Die beiden Parteien konnten ihre Sitze damit im ersten Wahlgang verteidigen.

Die beiden übrigen Stadtratssitze, die bislang von Mitte und Pro Aarau gehalten wurden, bleiben vorerst hingegen unbesetzt – keiner der sieben weiteren offiziellen Kandidatinnen und Kandidaten erreichte das absolute Mehr von 2937 Stimmen. Am nächsten an dieser Hürde blieben Daniel Fondado (SP) und Peter Jann (GLP) mit 2893 und 2827 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 50 Prozent.

Der zweite Wahlgang für die beiden unvergebenen Sitze sowie das ebenfalls noch unbesetzt gebliebene Vizepräsidium findet am 30. November statt. Dann wird auch das Aarauer Stadtparlament gewählt.