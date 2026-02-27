The Swiss voice in the world since 1935
Haus im Umbau fängt Feuer in Wünnewil

Keystone-SDA

In einem Haus, das gerade umgebaut wird, ist am Donnerstagabend in Wünnewil ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Explosionen waren zu hören und Material wurde durch die Luft geschleudert.

(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte evakuierten aus Sicherheitsgründen rund ein Dutzend Personen aus angrenzenden Liegenschaften, wie die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Sie konnten im Verlauf des Abends wieder zurück in die Gebäude.

Im betroffenen Haus selber befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand. Personen kamen keine zu Schaden. Das Gebäude wurde jedoch erheblich beschädigt.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern und den Brand unter Kontrolle bringen. Sie stellte nach dem Löschen eine Brandwache auf. Die Polizei hat Untersuchungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

