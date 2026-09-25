Heftige Explosion in Athener Altstadt – mutmasslich Gasleck

Keystone-SDA

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In der bei Touristen beliebten Athener Altstadt hat sich am Morgen eine heftige Explosion ereignet. Ein zweistöckiges Gebäude stürzte ein, ein Passant wurde durch herumfliegende Trümmer leicht verletzt, wie der Sender ERTNews berichtete.

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(Keystone-SDA) Zwei weitere Frauen rettete die Feuerwehr aus einem benachbarten Gebäude. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Vermutungen könnte ein Gasleck die Explosion ausgelöst haben. Das Gebiet nahe dem Hadrianstor im historischen Viertel Plaka wurde abgesperrt, die Feuerwehr ist mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Der laute Knall sei in weiten Teilen der Innenstadt zu hören gewesen, berichteten Anwohner griechischen Medien. Eine grosse Rauchwolke war weithin sichtbar. In der Umgebung zersprangen Fensterscheiben, mehrere Autos wurden durch Trümmer beschädigt.

Durch die alten Gassen unterhalb der Akropolis strömen täglich zehntausende Touristen. Die Explosion ereignete sich gegen 7.30 Uhr – zu einer Zeit, in der die Gassen noch vergleichsweise wenig belebt waren.