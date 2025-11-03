The Swiss voice in the world since 1935
Heiratsantrag vor Privatjet – Rapper RAF Camora ist verlobt

Keystone-SDA

Der österreichische Rapper RAF Camora hat sich verlobt. Das teilte der 41-Jährige auf Instagram mit. Vor einem Privatjet hielt er kniend um die Hand seiner Freundin an, wie auf einem Foto zu sehen ist.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vor dem Flugzeug war ein weisser Teppich mit Blütenschmuck ausgelegt. «Wo und wann ist der beste Zeitpunkt?» sowie «Und wenn nicht jetzt liegt der Moment sonst wieder hinter dir…», schrieb RAF-Camora dazu in einer Instagram-Story.

Eng umschlungen auf dem Rollfeld

Seine Verlobte, die auf Instagram unter dem Namen Nadinekrena auftritt, postete Bilder des Verlobungsringes und einer innigen Umarmung auf dem Rollfeld. Die Partnerin des Musikers ist in der Immobilienbranche tätig, wie aus einem ihrer Instagram-Posts hervorgeht.

RAF Camora, der mit bürgerlichem Namen Raphael Ragucci heisst, gilt als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Rapper. Zuletzt erschien im September sein jüngstes Album «Forever».

