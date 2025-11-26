Heisse Asche hat Brand in Einfamilienhaus in Entlebuch verursacht

Keystone-SDA

Ein Einfamilienhaus ist vor einer Woche in Entlebuch LU bis auf die Grundmauern abgebrannt. Grund für das Feuer war, dass nicht vollständig erloschene Asche unsorgfältig entsorgt worden ist.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dies haben die Brandermittler der Luzerner Polizei herausgefunden, wie diese am Mittwoch mitteilte. Das Feuer war im Gebiet Schwändi in der Nacht auf den 19. November ausgebrochen. Eine Person wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.