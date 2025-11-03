Henrik Pfahler wird neuer Chef des Ausserrhoder Spitalverbunds

Keystone-SDA

Der 51-jährige Henrik Pfahler wird als Nachfolger von Patrick Gressbach neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoder (SVAR). Er tritt sein Amt im Januar an.

(Keystone-SDA) Pfahler war während der vergangenen drei Jahre als Mitglied der Leitung der Bethesda Spital AG in Basel für den operativen Betrieb des Privatspitals mitverantwortlich, teilte der SVAR am Montag mit.

In dieser Rolle habe er auch die Weiterentwicklung und Leistungsoptimierung des Spitals vorangetrieben. Der neue Chef hat in Kiel Humanmedizin studiert, an der Universität Basel promoviert und später an der HSG einen Executive MBA in General Management absolviert.

Der bisherige Leiter Patrick Gressbach wird die Geschäftsleitung des SVAR auf Ende Jahr abgeben und ans Spital in Männedorf ZH wechseln.