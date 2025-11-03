The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Henrik Pfahler wird neuer Chef des Ausserrhoder Spitalverbunds

Keystone-SDA

Der 51-jährige Henrik Pfahler wird als Nachfolger von Patrick Gressbach neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoder (SVAR). Er tritt sein Amt im Januar an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Pfahler war während der vergangenen drei Jahre als Mitglied der Leitung der Bethesda Spital AG in Basel für den operativen Betrieb des Privatspitals mitverantwortlich, teilte der SVAR am Montag mit.

In dieser Rolle habe er auch die Weiterentwicklung und Leistungsoptimierung des Spitals vorangetrieben. Der neue Chef hat in Kiel Humanmedizin studiert, an der Universität Basel promoviert und später an der HSG einen Executive MBA in General Management absolviert.

Der bisherige Leiter Patrick Gressbach wird die Geschäftsleitung des SVAR auf Ende Jahr abgeben und ans Spital in Männedorf ZH wechseln.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft