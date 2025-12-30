The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Herunterfallende Eisplatten verursachen Unfall in Schaffhausen

Keystone-SDA

Herunterfallende Eisplatten vom Dach eines Lastwagens haben am Montagmittag einen Unfall in Schaffhausen ausgelöst. Im Fäsenstaubtunnel kam es deswegen zu einer Auffahrkollision von zwei Autos. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall passierte kurz nach 12 Uhr, als ein Lastwagen durch den Fäsenstaubtunnel in Richtung Herblingen fuhr. Vom Dach eines Lastwagens lösten sich Eisplatten und fielen auf die Motorhaube eines entgegenkommenden Autos. Der Lenker erschrak und bremste abrupt. Der nachfolgende Autofahrer bemerkte dies zu spät, so dass die Autos kollidierten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft