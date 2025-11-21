Hinter Feuer in Wichtrach steckt wohl ein Brandstifter

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat einen mutmasslichen Brandstifter ermittelt, der für das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wichtrach vom Sonntagabend verantwortlich sein soll. Bei dem Brand wurden sieben Personen verletzt, eine davon schwer.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann sei am Montag von der Polizei angehalten worden, teilte die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Freitag mit. Er werde beschuldigt, für den Ausbruch des Brandes verantwortlich zu sein. Er müsse sich vor der Justiz unter anderem wegen Brandstiftung verantworten.

Die Abklärungen des Dezernats Brände und Explosionen der Kantonspolizei hatten gemäss der Mitteilung ergeben, dass eine menschliche Handlung als Brandursache im Vordergrund stehe. Die Ermittlungen, auch zur Höhe des Sachschadens, werden weitergeführt.