Hochrechnung sieht SVP als Siegerin der Berner Grossratswahlen

Keystone-SDA

Die SVP wird laut Hochrechnung als grosse Siegerin aus den bernischen Grossratswahlen hervorgehen. Sie könnte 8 Sitze zulegen. Die EDU könnte 2 Sitze gewinnen, wie die Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern zeigt. Auch die FDP könnte einen Sitz zulegen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im linken Lager legt die SP laut Hochrechnung um drei Sitze zu, die Grünen verlieren einen Sitz. Schlecht sieht es für drei weitere Parteien aus: Die GLP könnte gleich vier Sitze verlieren, die EVP drei und die Mitte zwei. Die übrigen Sitzverluste gehen auf Diverse.

Der Kanton Bern hat dieses Jahr erstmals Hochrechnungen erstellen lassen. Der Fehlerbereich liegt bei plus/minus drei Sitzen. Gewissheit wird erst am Abend herrschen, wenn das offizielle Ergebnis im Rathaus verkündet wird.