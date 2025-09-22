The Swiss voice in the world since 1935
Hochzeitsrunde aus der Schweiz blockiert Autobahn bei Binzen (DE)

Keystone-SDA

Eine Hochzeitsgesellschaft mit überwiegend Schweizer Nummernschilder hat am Sonntag die Autobahn im südbadischen Binzen blockiert. Mehr als ein Dutzend "hochmotorisierte Sportwagen" bremsten den Verkehr auf weniger auf 20 km/h herunter, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Tross behinderte gegen 16.30 Uhr den Verkehr auf der Bundesautobahn A98 in Richtung Lörrach. Die motorisierte Hochzeitsgesellschaft machte auf der Autobahn auch Filmaufnahmen und Fotos. Sie verliess die Autobahn bei Lörrach, wo die Verkehrspolizei Weil am Rhein einzelne Fahrzeuge identifizieren konnte.

Sie hat Ermittlungen wegen Nötigung im Strassenverkehr eingeleitet. Zudem sucht die Verkehrspolizei Zeugen sowie Personen, die durch das Fahrverhalten der Gruppe genötigt wurden, wie es im Communiqué heisst.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

