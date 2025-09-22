Hochzeitsrunde aus der Schweiz blockiert Autobahn bei Binzen (DE)
Eine Hochzeitsgesellschaft mit überwiegend Schweizer Nummernschilder hat am Sonntag die Autobahn im südbadischen Binzen blockiert. Mehr als ein Dutzend "hochmotorisierte Sportwagen" bremsten den Verkehr auf weniger auf 20 km/h herunter, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Tross behinderte gegen 16.30 Uhr den Verkehr auf der Bundesautobahn A98 in Richtung Lörrach. Die motorisierte Hochzeitsgesellschaft machte auf der Autobahn auch Filmaufnahmen und Fotos. Sie verliess die Autobahn bei Lörrach, wo die Verkehrspolizei Weil am Rhein einzelne Fahrzeuge identifizieren konnte.
Sie hat Ermittlungen wegen Nötigung im Strassenverkehr eingeleitet. Zudem sucht die Verkehrspolizei Zeugen sowie Personen, die durch das Fahrverhalten der Gruppe genötigt wurden, wie es im Communiqué heisst.