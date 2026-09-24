Hofbetreiber bei Brand in Buus BL durch Rauchgas verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Bei einem Brand in einem Scheunenanbau in Buus BL ist in der Nacht auf Donnerstag ein Mann verletzt worden. Der Hofbetreiber erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Spital gebracht, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach kurz nach 23.00 Uhr in einem Anbau eines Hofes im Grien aus. Der Betreiber wurde durch den Brand geweckt und unternahm einen ersten Löschversuch, wie es hiess.

Durch sein Eingreifen verhinderte er, dass die Flammen auf den angrenzenden Stall übergriffen. Die Feuerwehr brachte den Brand danach rasch unter Kontrolle und löschte ihn.

Die Tiere im Stall blieben unverletzt. Sie wurden vorsorglich von einer Tierärztin untersucht. Die Ursache für den Brandausbruch ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.