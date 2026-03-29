Hoher Schaden nach Wohnhausbrand in Hagenbuch ZH

Keystone-SDA

Bei einem Wohnhausbrand in Hagenbuch ZH ist ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Das Feuer brach in einem Fahrzeugunterstand aus und griff auf das Gebäude über, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Die Bewohner des Hauses im Weiler Hagenstal hätten die Feuerwehr gegen 05.50 Uhr alarmiert, weil der angebaute Fahrzeugunterstand in Flammen stand. Das Feuer habe noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte auf das Wohnhaus übergegriffen.

Alle Personen hätten die Liegenschaft rechtzeitig verlassen können. Die beiden Hausteile seien jedoch nicht mehr bewohnbar Die Gemeinde organisiere deshalb für die Bewohner eine Ersatzunterkunft.

Die Feuerwehr habe den Brand im Verlaufe des Morgens unter Kontrolle bringen können. Die Bekämpfung der Glutnester habe aber bis nach dem Mittag gedauert. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere hunderttausend Franken. Die genaue Brandursache werde von Spezialisten der Kantonspolizei untersucht.