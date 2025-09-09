The Swiss voice in the world since 1935
Horror-Autor Stephen King verrät Liste seiner Lieblingsfilme

Keystone-SDA

Stephen King, Autor von unzähligen Psycho- und Horrorgeschichten schaut gerne Liebes- und Krimifilme. Er hat auf der Plattform X eine Liste seiner zehn Lieblingsfilme geteilt - "in keiner bestimmten Reihenfolge", wie er schrieb.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Darunter sind der Liebesfilm «Casablanca» (1942), die Mafia-Geschichte «Der Pate – Teil II» (1974) und die Action-Thriller «Atemlos vor Angst» (1977) sowie «Getaway» (1972). Vielleicht überraschend für den Autor zahlreicher Horrorgeschichten ist auch der Lieblingsfilm «Und täglich grüsst das Murmeltier» (1993).

Auch dabei: Western und Hai-Horror

Ausserdem zählt King das Western-Abenteuer «Der Schatz der Sierra Madre» und «Der weisse Hai» (1975) zu seiner Top 10 sowie das Krimidrama «Hexenkessel» (1973), den Sci-Fi-Thriller «Unheimliche Begegnung der dritten Art» (1977) und den Thriller «Frau ohne Gewissen» (1944).

Aber Stephen erwähnt in dem X-Post weitere Lieblingsfilme auf Basis seiner eigenen Bücher, die er nicht in die Top10 einfügte: «Misery» (1990), «Die Verurteilten» (1994), «The Green Mile» (1999) und «Stand By Me» (1986).

In seiner Liste der Lieblingsfilme ist (vielleicht noch) nicht «The Long Walk – Todesmarsch» enthalten – eine ganz neue Stephen-King-Verfilmung, die am 11. September in die deutschen Kinos kommt. King hat den Roman unter seinem Synonym Richard Bachman im Jahr 1979 herausgebracht. 50 junge Männer werden bei einem langen Ausdauermarsch durch das amerikanische Hinterland getrieben, bei dem nur einer überleben soll. King schrieb die Geschichte damals vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs.

Mit über 400 Millionen verkauften Büchern zählt Stephen King, der am 21. September 78 Jahre alt wird, zu den erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Sein Werk umfasst Romane, Kurzgeschichten, Essays.

