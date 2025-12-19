Hugh Jackman: Keine Ahnung, wie man so wird wie ich

Keystone-SDA

Als "Wolverine" lieben ihn Millionen Film-Fans, als Musicaldarsteller hat Hugh Jackman unter anderem den Golden Globe und eine Oscarnominierung abgeräumt. Und den Titel "Sexiest Man Alive" trug er auch schon mal. Wie wird man so erfolgreich? Jackmans Tipp im Interview der Deutschen Presse-Agentur: Nicht so viel über Ruhm und Geld nachdenken, sondern einfach loslegen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Ich bekomme diese Frage ständig, besonders von jungen Schauspielern: ‚Wie werde ich so wie du?'», verrät der 57-Jährige. Er antworte dann immer: «Ich habe keine Ahnung. Mach es einfach!»

Schnell absehbarer Erfolg ist für Jackman nicht das Entscheidende für junge Schauspieler und Filmemacher – und auch nicht hochprofessionelle Technik. «Egal ob es ein Amateurstück ist, ein Amateurprojekt, ob es dein iPhone ist, mit dem du Videos mit deinen Freunden drehst – mach es einfach. Und dann weisst du nie, wohin es dich führt.»

«Die besten drei Jahre meines Lebens»

Jackman glaubte zu Beginn seiner Laufbahn selbst nicht an eine grosse Karriere. «Ich hätte mir niemals erträumt, dort hinzukommen, wo ich heute bin. Nicht einmal annähernd. Ich wusste nur, dass ich es tun wollte.»

Er habe jeden Tag auf der Schauspielschule geliebt, erinnert sich Jackman. «Ich habe keinen einzigen Tag verpasst. Davor hatte ich einen anderen Abschluss gemacht und dort so viele Tage verpasst, wie ich nur konnte!», scherzt er.

«Aber die Schauspielschule – die liebte ich einfach. Ich dachte damals: Selbst, wenn ich nie einen Tag in meinem Leben als Schauspieler arbeiten werde, waren das die besten drei Jahre meines Lebens.»