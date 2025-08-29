The Swiss voice in the world since 1935
Hunderte demonstrieren im Tessin gegen Stellenabbau bei SBB Cargo

Keystone-SDA

Rund 300 Menschen haben am Freitagabend in Mendrisio im Südtessin gegen den geplanten Stellenabbau bei SBB Cargo demonstriert. Die Kundgebung richtete sich gegen die angekündigte Streichung von 65 Vollzeitstellen in der Schweiz, wovon 40 im Tessin anfallen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Unter dem Motto «Arbeit auf den Schienen, nicht Verkehr auf der Strasse» protestierten die Demonstrantinnen und Demonstranten auch gegen eine Abkehr vom Prinzip der Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene. An der vom «Komitee gegen den Abbau von SBB Cargo im Tessin» organisierten Kundgebung forderten sie mit Transparenten den Erhalt qualifizierter Arbeitsplätze im Südkanton.

Dem Komitee gehört laut der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV neben verschiedenen Privatpersonen ein breites Bündnis aus Gewerkschaften und politischen Parteien an. Auch eine Rede des Präsidenten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), Pierre-Yves Maillard, wurde für den Abend angekündigt.

