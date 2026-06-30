Im Kanton Thurgau sinkt die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe weiter

Keystone-SDA

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Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe hat bis anfangs 2025 gegenüber dem Vorjahr um 46 abgenommen. Verschwunden sind vor allem mittelgrosse Betriebe, teilte das kantonale Amt für Daten und Statistik am Dienstag mit. Derzeit gibt es im Thurgau noch 2347 Landwirtschaftsbetriebe und Tierhaltungen.

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(Keystone-SDA) Der Strukturwandel setzt gemäss Mitteilung vor allem Betriebe mit einer Nutzfläche von 5 bis 25 Hektaren unter Druck. Bei den grösseren Betrieben mit mehr als 50 Hektaren verzeichnete der Kanton gegenüber dem Vorjahr hingegen einen Zuwachs von 5 Betrieben.

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche veränderte sich kaum. Leicht angestiegen ist jedoch der Anteil an biologisch bewirtschafteten Flächen. 19 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche gehören zu Bio-Betrieben.

Finanziell flossen 2025 insgesamt 109,1 Millionen Franken an Direktzahlungen, Einzelkulturbeiträgen und Getreidezulagen in die Thurgauer Landwirtschaft. Das sind rund 300’000 Franken (+0,2 Prozent) mehr als im Vorjahr.