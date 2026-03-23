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Im Kanton Zürich geht die Kriminalität leicht zurück

Keystone-SDA

Der Kanton Zürich ist etwas sicherer geworden: Die polizeilich registrierte Kriminalität ist im vergangenen Jahr um 5 Prozent zurückgegangen. Im gesamtschweizerischen Schnitt beträgt die Abnahme der Straftaten 1,5 Prozent.

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(Keystone-SDA) Besonders die Zahl der Gewaltdelikte (-6 Prozent), Jugendstraftaten (-10 Prozent), Vermögensdelikte (-5 Prozent) und Einbrüche (-12,5 Prozent) ging zurück, wie aus den am Montag publizierten Zahlen hervorgeht.

Auch beim Telefonbetrug gibt es eine positive Entwicklung: Die vollendeten Betrüge nahmen um mehr als 60 Prozent ab. Die Cyberkriminalität sank um 2,5 Prozent, ist aber nach wie vor auf hohem Niveau. Auch auf dem Gebiet der Stadt Zürich, die in der Statistik separat ausgewiesen wird, sank die Zahl der Straftaten.

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