Im Thurgau sollen mehr Personen eine Prämienverbilligung erhalten

Im Kanton Thurgau sollen mehr Personen von den Krankenkassenprämien entlastet werden. Die Zahl der Bezugsberechtigten einer Prämienverbilligung soll von 64'000 auf 83'000 Personen ansteigen. Über die von der Regierung vorgeschlagene Änderung des Krankenversicherungsgesetzes entscheidet das Kantonsparlament.

(Keystone-SDA) Die jährlich steigenden Krankenkassenprämien stellen zunehmend für viele Personen eine Belastung dar, hielt die Thurgauer Regierung am Freitag in einer Mitteilung fest.

Die Gesetzesänderung sieht vor, dass die ausbezahlte Gesamtsumme nicht erhöht wird. Ab 2027 sollen aber deutlich mehr Menschen eine Prämienverbilligung erhalten. Die einzelnen Beträge fallen dadurch im Vergleich zu den heutigen Bezügen tiefer aus.

Die Regierung rechnet damit, dass durch die Gesetzesänderung rund 12’000 Erwachsene und 7000 Kinder zusätzlich von einer Prämienverbilligung profitieren werden.