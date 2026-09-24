In Davos GR soll ein neues Wohnquartier entstehen

Keystone-SDA

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Auf dem ehemaligen Klinikareal Valbella in Davos sind 150 neue Erstwohnungen geplant. Die Immobiliendienstleisterin HRS Real Estate AG vermeldete am Donnerstag die Baueingabe für das Grossprojekt.

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(Keystone-SDA) Auf dem brachliegenden Areal der ehemaligen Höhenklinik sollen gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag Wohnungen für Einheimische entstehen. Vorgesehen sind unterschiedliche Wohnformen für verschiedene Lebenssituationen und Generationen: von der preisgünstigen Mietwohnung bis zur Eigentumswohnung, vom Single-Appartement bis zum Familien-Reihenhaus.

Ab dem 28. September werden die Bauvisiere aufgestellt. Die öffentliche Auflage beginnt am 2. Oktober. Der Abbruch der ehemaligen Klinik ist bereits bewilligt und soll nach aktuellem Planungsstand ab dem kommenden Jahr erfolgen. Der Baustart für die Neubauten ist im Jahr 2028 vorgesehen.

Die Davoser Stimmbevölkerung hatte im Februar 2025 mit 82,2 Prozent Ja-Stimmen dem neuen Wohnquartier mit 150 Erstwohnungen deutlich zugestimmt.