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In der Stadt Thun verkehrt ein Meisterbus

Keystone-SDA

Auf den Strassen der Stadt Thun verkehrt neu ein Meisterbus: Die STI Bus AG hat dem FC Thun am Mittwoch einen Bus in den Farben des Klubs übergeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bus verkehrt auf dem Netz der STI. Das Fahrzeug bringe die Begeisterung für den FC Thun auf die Strassen und lasse die Herzen der Fans höher schlagen, schrieben die STI in einer Mitteilung.

Der Bus hatte die Mannschaft des FC Thun bereits am 3. Mai nach dem Gewinn des Meistertitels vom Stadion auf den Rathausplatz gefahren.

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