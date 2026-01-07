In Kürze wieder überall Strom in Berlin

Der grossflächige Stromausfall in Berlin soll in Kürze behoben sein.

(Keystone-SDA) Der Betreiber beginne nun schrittweise mit der Wiederversorgung mit Strom in den betroffenen Gebieten, teilte Berlins Innenverwaltung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet, dass der Strom ab 11.00 Uhr wieder fliessen solle.

«Wir arbeiten an einer Wiederversorgung heute im Laufe des Tages», sagte ein Sprecher der Firma Stromnetz Berlin. Der Stromausfall war dem Betreiber zufolge der längste der Nachkriegsgeschichte in der deutschen Hauptstadt.

Berlins Regierung bat die Menschen im Südwesten der Stadt, bis spätestens 10.30 Uhr private Notstromaggregate abzuschalten, um die Stromversorgung insgesamt gewährleisten zu können. Elektrogeräte sollten vom Netz getrennt werden. Während der Wiederanschaltung könne es zu kurzzeitigen Stromunterbrechungen kommen, hiess es.

Grossschadenslage ausgerufen

Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner waren insgesamt rund 100.000 Menschen von dem Blackout betroffen. Berlin hatte am Sonntag eine sogenannte Grossschadenslage ausgerufen.

Am Mittwochmorgen waren nach Angaben des Betreibers noch rund 19.900 Haushalte und 850 Gewerbebetriebe ohne Strom. Dank Notstromaggregaten öffneten etliche Supermärkte. Auch Handys hatten vielfach wieder Netz, weil zahlreiche Mobilfunkmasten wieder in Betrieb waren.

Bei den Ermittlungen zu den Tätern gibt es noch keine Ergebnisse. Die Polizei sprach von sehr umfangreicher Tatortarbeit. Die sogenannten «Vulkangruppen», die sich zu dem Anschlag in einem Schreiben bekannten, sind den Ermittlern bereits länger bekannt. Sie griffen mutmasslich schon mehrfach etwa Bahnanlagen und das Stromnetz an.

Bundesanwaltschaft ermittelt

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, Deutschlands oberste Anklagebehörde, hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Aus ihrer Sicht besteht der Verdacht auf verfassungsfeindliche Sabotage, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Brandstiftung und Störung öffentlicher Betriebe.

In einem Bekennerschreiben hatte eine der linksextremistischen «Vulkangruppen», die seit 2011 vor allem in Berlin und dem angrenzenden Bundesland Brandenburg immer wieder Brandanschläge auf die öffentliche Infrastruktur verübt haben sollen, die Tat für sich reklamiert.

Politik spricht von Terrorismus

Berlins Innenverwaltung hatte das Bekennerschreiben am Sonntag als authentisch eingestuft. Die sozialdemokratische Innensenatorin Iris Spranger sprach – wie zuvor der christdemokratische Regierende Bürgermeister Wegner – von «Linksterrorismus». Täter hätten bewusst und wissentlich in Kauf genommen, dass Menschen zu Schaden kämen.

Erst im vergangenen September hatte ein Brandanschlag im Südosten der Stadt zu einem rund 60-stündigen Blackout geführt. Damals waren zunächst rund 50.000 Stromkunden von dem Störfall betroffen.