In Zug Armbanduhr geklaut und in Bern nach Verfolgungsjagd gefasst

Keystone-SDA

Zwei Männer haben am Donnerstagnachmittag einem 68-Jährigen in Zug eine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk gerissen. Am späten Abend des gleichen Tages nahm die Kantonspolizei Bern die beiden Tatverdächtigen nach einer Verfolgungsjagd in der Stadt Bern fest.

(Keystone-SDA) Ihr Fluchtfahrzeug mit ausländischem Nummernschild war national zur Fahndung ausgeschrieben worden. Als eine Patrouille der Berner Polizei den Lenker auf der Grauholz-Autobahn zum Anhalten aufforderte, versuchte sich dieser der Kontrolle zu entziehen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Auf Höhe der Ausfahrt Bern-Neufeld bremste sie das Auto aus, das auf dem Pannenstreifen zum Stillstand kam. Ein Polizist gab einen gezielten Schuss auf die Reifen des Fluchtautos ab, wie es im Communiqué heisst. Die beiden Männer flüchteten darauf zu Fuss in Richtung Bremgartenwald.

Mit Hilfe einer Drohne und eines Diensthundes entdeckte die Polizei die Männer. Einer der beiden wurde vom Hund gebissen und leicht verletzt.

Die beim Raubüberfall geklaute Uhr wurde aufgefunden, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei marokkanische Staatsangehörige im Alter von 21 und 43 Jahren.

Sie wurden am Freitagnachmittag nach Zug überführt. Die Staatsanwaltschaft werde für beide Männer Antrag auf Untersuchungshaft stellen, wie es in der Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden weiter hiess.