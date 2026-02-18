Influencer Zeki Bulgurcu sagt seinem Döner-Betrieb Adieu

Keystone-SDA

Zeki Bulgurcu lässt die Hände vom Döner-Spiess: Der Basler will sich nun wieder auf sein Influencer-Dasein und vor allem auf sein Leben als Vater konzentrieren, wie er auf der Plattform Instagram mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vor knapp zwei Jahren sei er auf die «Reise» in die Gastronomie gegangen, mittlerweile hätten sich seine Prioritäten aber verschoben, schrieb Bulgurcu auf dem Social Media-Kanal weiter. Das Gastrogeschäft habe seine volle Aufmerksamkeit abverlangt, jetzt stünden wieder andere, grosse Projekte an.

Namentlich nennt er unter anderem einen geplanten Kinofilm, seine Online-Shops und die Auftritte auf Social Media. Und als Wichtigstes: «Ich bin Papa geworden», schrieb Zeki auf Schweizerdeutsch weiter.

Das war im vergangenen Mai der Fall. Zeki ist mit der Ex-Bachelorette Yuliya Benza liiert.

Seine Döner-Restaurants in Zürich und Basel würden nun von einem neuen Team weitergeführt. Und er sei nach wie vor stolz, dass er als Basler in Zürich einen «Top-Döner» etabliert habe. «Blick» hatte zuerst darüber berichtet.