Installationen von Batteriespeichern für Solarstrom nehmen stark zu

Keystone-SDA

Die Kapazität von Batteriespeichern für Solarstrom in Haushalten und Gewerbebetrieben dürfte innert Jahresfrist auf fast 2,5 Gigawattstunden stark ansteigen. Dabei werden sich die Neuinstallationen bis Ende 2026 nahezu verdoppeln

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(Keystone-SDA) Das deutliche Wachstum ist aus dem am Freitag veröffentlichten «Batteriemonitor» von Swissolar, dem Branchenverband für Sonnenenergie, herauszulesen. Demnach betrug die Kapazität von Behind-the-Meter-Speichern, also von solchen, die vor Ort der Energiegewinnung installiert sind, im Jahr 2024 noch 896 Gigawattstungen (GWh). Im Jahr 2025 waren es 1451 und Ende des laufenden Jahrs werden es gemäss den Prognosen 2461 GWh sein.

Gleichzeitig spricht Swissolar von einer deutlichen Senkung der Kosten. Ein typischer Heimspeicher mit einer Kapazität von 15 Kilowattstunden koste heute inklusive Installation rund 8800 Franken. Das sei ein Viertel weniger als vor einem Jahr.

Batteriespeicher können gemäss Swissolar zur Flexibilität der Gewinnung und des Verbrauchs von Sonnenenergie sowie zur Netzstabilität beitragen. Da Solaranlagen nur tagsüber Strom produzieren, könne allenfalls überschüssig gewonnene Energie gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

Gleichzeitig gewinnen gemäss dem «Batteriemonitor» auch grosse Stromspeicher im Netz an Bedeutung. Verschiedene Unternehmen aus der Energiebranche hätten den Bau von über 4 GWh zusätzlicher Speicherkapazität bis 2030 angekündigt, schrieb Swissolar.