The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Investitionen bei den bernischen Gemeinden stagnieren

Keystone-SDA

Die bernischen Gemeinden haben sich 2024 weiterhin in einer stabilen finanziellen Lage befunden. Über alles gesehen erwirtschafteten sie einen Überschuss von 91 Franken pro Einwohnerin und Einwohner. Doch die Investitionen pro Kopf stagnieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwar investierten die bernischen Gemeinden mit 755 Millionen Franken etwas mehr als im Vorjahr. Doch weil die Bevölkerung wächst, stagnieren die Investitionen pro Kopf, wie die kantonale Direktion für Inneres und Justiz am Donnerstag mitteilte. Sie lagen 2024 bei 712 Franken, im Vorjahr waren es 714 Franken.

Bei den Ausgaben schlagen vor allem jene für die Bereiche Soziale Sicherheit und Bildung zu Buche. Sie steigen bei den Gemeinden um rund drei Prozent.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft