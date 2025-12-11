Investitionen bei den bernischen Gemeinden stagnieren

Keystone-SDA

Die bernischen Gemeinden haben sich 2024 weiterhin in einer stabilen finanziellen Lage befunden. Über alles gesehen erwirtschafteten sie einen Überschuss von 91 Franken pro Einwohnerin und Einwohner. Doch die Investitionen pro Kopf stagnieren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zwar investierten die bernischen Gemeinden mit 755 Millionen Franken etwas mehr als im Vorjahr. Doch weil die Bevölkerung wächst, stagnieren die Investitionen pro Kopf, wie die kantonale Direktion für Inneres und Justiz am Donnerstag mitteilte. Sie lagen 2024 bei 712 Franken, im Vorjahr waren es 714 Franken.

Bei den Ausgaben schlagen vor allem jene für die Bereiche Soziale Sicherheit und Bildung zu Buche. Sie steigen bei den Gemeinden um rund drei Prozent.