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Ita tritt Star Alliance bei

Keystone-SDA

Italiens frühere Staatsairline Ita ist im Luftfahrtbündnis Star Alliance gelandet. Damit rückt die Gesellschaft einen weiteren Schritt näher an die Lufthansa-Gruppe, die bislang 41 Prozent der Anteile an der Alitalia-Nachfolgerin hält.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Ereignis wurde am Flughafen Fiumicino mit einer Zeremonie gefeiert, wie Lufthansa mitteilte. Mit dem Beitritt zum 1. April ist Ita die 26. Airline in dem 1997 auf Initiative der Lufthansa gegründeten Allianz.

Die Passagiere können beim Umsteigen wechselseitig auf die Streckennetze der Partner zugreifen, deren Lounges besuchen sowie in ihren Vielfliegerprogrammen Treueprämien erwerben und nutzen. Die Ita gehörte vor dem Einstieg der Lufthansa dem Bündnis Skyteam an, das von Air France und Delta dominiert wird.

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