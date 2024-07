Janet Jackson: Bin lieber still und höre anderen zu

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Pop-Star Janet Jackson (58) gibt eigenen Angaben zufolge ungern Interviews. “Ich spreche wirklich nicht gerne, also bleibe ich lieber still und höre anderen Leuten beim Reden zu”, sagte die vielfach ausgezeichnete Sängerin dem britischen Radiosender “Heart”. Sie sei schon immer so gewesen, betonte Jackson. “Ich habe nie gedacht, dass ich ein gutes Interview gebe.”

Die jüngere Schwester des 2009 gestorbenen “King of Pop” Michael Jackson kommt im Herbst im Rahmen ihrer Europatournee für drei Konzerte nach Deutschland.