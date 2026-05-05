Jeder fünfte Erwachsene war 2025 in einem Fitnessstudio angemeldet

Keystone-SDA

Die Mitgliedschaften in Schweizer Fitnesscentern haben gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich zugenommen. Dieser Rekord führte auch zu einer Umsatzsteigerung, wie die neueste Studie zu den Eckdaten der Schweizer Fitnesswirtschaft zeigt.

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(Keystone-SDA) Die Resultate der Eckdaten-Studie 2026 weisen sowohl bei der Zahl der Mitglieder und Fitnesscenter als auch bei der Umsatzentwicklung eine Zunahme aus. Gemäss der Erhebung waren letztes Jahr insgesamt 1,45 Millionen Menschen in einem Fitnesscenter angemeldet. Mit dieser Steigerung wuchs der Branchenumsatz um 4,4 Prozent und betrug 1,36 Milliarden Franken.

Am stärksten vertreten waren Trainierende zwischen 20 und 29 Jahren. Diesen Umstand führte Swiss Active auf den «Megatrend Gesundheit» zurück, der vor allem junge Menschen unter dreissig erfasst haben soll. Zugenommen hatte die Nachfrage bei Personal-Trainings, Wellnessangeboten und Ernährungsberatung – eine Abnahme fand bei digitalen Trainings oder Gruppenangeboten statt.