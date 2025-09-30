The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Jedes zweite mehrsprachige Kind in Baselland braucht Deutschhilfe

Keystone-SDA

Rund 31 Prozent aller Kinder im Vorkindergartenalter im Baselbiet brauchen Deutschförderung. Bei den mehrsprachigen Kindern ist es rund die Hälfte. Dies zeigen die am Montag veröffentlichten Resultate aus der ersten kantonalen Sprachstanderhebung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Diese basiert auf Angaben von 2663 Kindern anderthalb Jahre vor dem Kindergarteneintritt. Gemäss einer Auswertung der Universität Basel haben 393 Mädchen und 435 Jungen einen zusätzlichen Förderbedarf in Deutsch. Besonders stark sind mehrsprachige Familien darauf angewiesen. Von den Kindern, die mehrsprachig aufwachsen, benötigen 54,4 Prozent Unterstützung, wie aus der Erhebung hervorgeht.

Im Baselbiet wachsen 46 Prozent aller Kinder einsprachig mit Deutsch auf. 14,3 Prozent sprechen nur eine Fremdsprache. 33,2 Prozent sind zweisprachig, mehrheitlich mit Deutsch. Eine Minderheit von 6,4 Prozent sind drei- oder mehrsprachig, wie die Untersuchung weiter aufzeigt.

Hürden für Sprachförderung sollen fallen

Von den 828 Kindern mit Deutschförderbedarf, die bei der Befragung mitgemacht haben, besuchten zum Zeitpunkt der Erhebung rund 500 Kinder keine Kita oder nicht ausreichend lange eine Spielgruppe. Als mögliche Gründe nennt der Bericht unter anderem finanzielle Hürden und die Verschiebung des Deutschlernens auf den Schulbeginn. Der Bericht hält fest, dass Sprachfördergutscheine und eine stärkere Sensibilisierung zu den Chancen mehrsprachigen Aufwachsens hier Abhilfe schaffen könnten.

Zu 90 Prozent füllten die Eltern die Fragebogen auf Deutsch aus. Bei den 270 fremdsprachig ausgefüllten Bögen war Englisch mit 42 Prozent mit Abstand die am meisten gewählte Sprache, wie es weiter heisst.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft