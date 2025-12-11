The Swiss voice in the world since 1935
Jodeln von der Unesco zum immateriellen Weltkulturerbe gekürt

Keystone-SDA

Vom Schweizer Brauchtum zum Weltkulturerbe: Am frühen Donnerstagmorgen mitteleuropäischer Zeit ist das Jodeln von der Unesco in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Beschluss wurde in Neu-Dehli vom Zwischenstaatlichen Komitee der Unesco für die Bewahrung des immateriellen Kulturerbes gefasst, wie das Bundesamt für Kultur mitteilte.

Als «emblematischer Gesang der Schweiz» umfasse der Jodel eine grosse Vielfalt an künstlerischen Ausdrucksformen und sei tief in der Bevölkerung verankert, heisst es weiter. Über 12’000 Jodlerinnen und Jodler seien Mitglied einer der 711 Gruppen des Eidgenössischen Jodlerverbands.

Als «wunderschönes Zeichen der Anerkennung» wertet Hector Herzig, Zentralsekretär des Jodlerverbands, die Aufnahme ins Register gegenüber Keystone-SDA. «Sie würdigt die Verbundenheit, die Leidenschaft und die kulturelle Identität, die das Jodeln seit Generationen in der Schweiz prägt.“

