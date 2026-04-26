Jubiläumsausgabe des Slowups Murtensee zieht 50’000 Menschen an

Keystone-SDA

An der 25. Ausgabe des Slowups Murtensee haben gemäss Angaben der Organisatoren 50'000 Menschen teilgenommen. Von 10 bis 17 Uhr war am Sonntag die Slowup-Strecke um den Murtensee für den motorisierten Verkehr gesperrt.

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(Keystone-SDA) Die 33 Kilometer lange Route befuhren in dieser Zeit Velofahrerinnen und -fahrer, Inline-Skater und Spaziergängerinnen, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten. Entlang der Strecke habe bei strahlendem Sonnenschein durchgehend eine fröhliche und entspannte Stimmung geherrscht.

In Murten richtete am Morgen bei der Eröffnung des Anlasses der Nationalratspräsident und höchste Schweizer Pierre-André Page eine Grussbotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. SVP-Nationalrat Page wohnt im Kanton Freiburg.

Musikalische Auftritte begleiteten laut Mitteilung den ganzen Tag den Event und trugen wesentlich zur stimmungsvollen Atmosphäre bei. In Avenches VD ergänzten kulturelle und spielerische Angebote das Programm. Zusätzlich öffnete das Römische Museum seine Türen für kostenlose Führungen und schuf damit eine Verbindung zwischen Bewegung und Kultur.

Im vergangenen Jahr zog der Slowup Murtensee 35’000 Personen an, im Jahr 2024 – bei mittelmässigem Wetter – deren 13’000. Slowups in der Schweiz gibt es seit dem Jahr 2000, als der erste solche Anlass vor der Landesausstellung Expo.02 durchgeführt wurde.