Jugendlicher aus Deutschland drohte Spital in Schiers GR

Keystone-SDA

Beim Empfang des Spitals in Schiers ist am Dienstagnachmittag "eine unspezifische Bombendrohung" eingegangen. Die Ermittlungen führten zu zwei Jugendlichen. Sie bezeichneten die Drohung als Scherz.

(Keystone-SDA) Im Einsatz standen während rund fünf Stunden nebst mehreren Polizistinnen und Polizisten, darunter Cybercrime-Spezialisten und Ermittlern der Kriminalpolizei, auch die Feuerwehr und die Sanität, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mit.

Der Anruf kam von einem 17-jährigen in Deutschland wohnhaften Jugendlichen. Beteiligt war auch ein Bekannter von ihm, ein in der Schweiz wohnender ebenfalls deutscher 16-Jähriger.

Die beiden seien geständig und hätten die Drohung als Scherz bezeichnet, heisst es in der Mitteilung. Es sei eine unüberlegte Aktion, eine Dummheit gewesen. Die Jugendlichen müssen sich vor der Justiz verantworten und werden auch für die Kosten des Einsatzes zur Rechenschaft gezogen.