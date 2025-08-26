The Swiss voice in the world since 1935
Jugendlicher verletzt sich in Roggwil TG bei Sturz von Gerüst

Keystone-SDA

Bei einem Arbeitsunfall am Montag in Roggwil hat sich ein 16-Jähriger mittelschwer bis schwer verletzt. Der Jugendliche stürzte gemäss der Polizei aus noch ungeklärten Gründen von einem Baugerüst. Die Rega flog ihn in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung zum Unfall auf einer Baustelle in Roggwil war kurz nach 15 Uhr bei Kantonalen Notrufzentrale eingegangen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

