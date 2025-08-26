Jugendlicher verletzt sich in Roggwil TG bei Sturz von Gerüst
Bei einem Arbeitsunfall am Montag in Roggwil hat sich ein 16-Jähriger mittelschwer bis schwer verletzt. Der Jugendliche stürzte gemäss der Polizei aus noch ungeklärten Gründen von einem Baugerüst. Die Rega flog ihn in ein Spital.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
(Keystone-SDA) Die Meldung zum Unfall auf einer Baustelle in Roggwil war kurz nach 15 Uhr bei Kantonalen Notrufzentrale eingegangen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.