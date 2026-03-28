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Junge Mitte Luzern nominiert Thalman als Regierungsratskandidaten

Keystone-SDA

Florian Thalmann soll für die Mitte-Partei einen Regierungsratssitz im Kanton Luzern gewinnen. Am Freitagabend nominierte ihn die Junge Mitte Luzern als Regierungsratskandidaten für die Wahlen am 21. März 2027.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 23-jährige gelernte Kaufmann Florian Thalmann ist aus Escholzmatt, wie es in einer Mitteilung seiner Partei vom Freitagabend weiter hiess. Die Junge Mitte wolle mit mindestens einer Vertretung im Kantonsrat vertreten sein, um sich als junge, unverbrauchte und lösungsorientierte Stimme noch stärker in die politischen Geschehnisse einzubringen.

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