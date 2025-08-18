The Swiss voice in the world since 1935
Junger Töfffahrer kollidiert in Cham ZG bei Flucht mit Polizeiauto

Keystone-SDA

Ein 17-jähriger Motorradlenker hat sich am Montag bei einem Unfall in Cham ZG leicht verletzt: Er kollidierte bei einem Kreisel mit einem Fahrzeug - es handelte sich dabei um den Wagen einer Polizeipatrouille, die ihn verfolgte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Polizeipatrouille war der Motorradfahrer zuvor um 10.45 Uhr auf der A4 zwischen Lindencham und der Verzweigung Blegi als verdächtig aufgefallen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.

Als der Töfffahrer die Einsatzkräfte bemerkte, erhöhte er gemäss Mitteilung die Geschwindigkeit und versuchte so, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei Steinhausen verliess er die Autobahn und fuhr weiter ins Zentrum von Cham. Dort kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem ihn verfolgenden Patrouillenfahrzeug. Der 17-jährige Schweizer stürzte zu Boden.

Der junge Motorradlenker, der eine Blut- und Urinprobe abgeben musste, war gemäss bisherigen Ermittlungen ohne gültigen Führerausweis unterwegs, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Zudem sass er auf einem nicht eingelösten Fahrzeug – dafür hatte er daran das Kontrollschild eines anderen Töffs angebracht.

Die Staatsanwaltschaft Zug stellte das Motorrad und das Patrouillenfahrzeug für die weiteren Untersuchungen sicher.

